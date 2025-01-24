Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası kararlarını açıkladı.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:

"1- Atakaş Hatayspor Kulübü’nün, 17.01.2025 tarihinde oynanan Atakaş Hatayspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 360.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atakaş Hatayspor Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 90.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



2- Galatasaray’ın, 17.01.2025 tarihinde oynanan Atakaş Hatayspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 8. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 495.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray hakkında, 18.01.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek hakkında, 18.01.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



3- Başakşehir idarecisi Mesut Altan’ın, 18.01.2025 tarihinde B oynanan Başakşehir -Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Başakşehir idarecisi Tayfun Yağız Semiz’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



4- Beşiktaş’ın, 18.01.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş- Samsunspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



5- Samsunspor Kulübü’nün, 18.01.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş- Samsunspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 120.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto misafir tribün 404 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- Adana Demirspor’un, 19.01.2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 180.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Adana Demirspor sporcusu Yusuf Barası’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,



7- Fenerbahçe’nin, 19.01.2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 201-202-234-235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 225.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 336.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



8- Trabzonspor’un, 20.01.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor- Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün J ve güney kale arkası alt tribün J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."

Kaynak: İHA