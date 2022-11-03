Bilecik Belediyesi seralarında yetiştirilen süs bitkileri, şehrin birçok noktasındaki park, bahçe ve dinlenme alanlarını süslüyor.

Bilecik Belediyesi seralarında yetiştirilen süs bitkileri, şehrin birçok noktasındaki park, bahçe ve dinlenme alanlarını süslüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı serada özenle yetiştirilen bitkiler, başta orta refüjler olmak üzere birçok alanda toprakla buluşuyor. Peyzaj alanında kullanılan bitkilerin yaklaşık yüzde 80 oranında üretimin yapıldığı serada ayrıca 5 bini aşkın marul fidesi de yetiştirilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın da yakın takibi doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalara çoğunluğu kadın personelin katkıları ön plana çıkıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında taflan, taflan bravo, sütun taflan, oya ağacı, abelia, Çin ardıcı, carex, gül, süs kızılcığı, hercai menekşe, ateş dikeni, hedera sarmaşık, ve daha birçok türde üretim yapılarak, şehrin birçok bölgesinde yer alan park ve bahçeler süsleniyor.