Aliağa Petkimspor, Amerikalı forvet Peyton Aldridge ile bir sezon daha yola devam edeceklerini duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz günlerde VEF Riga forması giyen Kristers Zoriks’in transfer edildiğini duyurmuştu. Petkimspor, bugün de Amerikalı forvet Peyton Aldridge’nin bir sezon daha takımda kalacağını açıkladı. 28 yaşında basketbolcu, geçtiğimiz sezon Aliağa Petkimspor formasıyla 30 müsabakaya çıktı ve maç başına 9.8 sayı, 7.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamasını tutturdu.