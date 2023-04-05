Afyonkarahisar’da peynir suyu taşıyan silobas sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, silobasın devrildiği yerden kaldırılması için yoğun çaba gösterildi.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzeri Kutlu Köyü Kavşağında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S., idaresindeki 03 AAZ 117 peynir suyu yüklü silobas henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü araç içerisinden kendi imkanları ile çıktı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler devrilen araçcın kaldırılması için yoğun çaba gösterirken, yolda bir başka kaza meydana gelmemesi içinse güvenlik önlemi aldı.