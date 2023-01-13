Edinilen bilgiye göre, Malkara’daki Ünal Peynircilik Fabrikası’nda çalışan 18 işçi zehirlendi. Ozon gazından zehirlendikleri iddia edilen 18 işçi, kısa sürede hastaneye sevk edildi. Zehirlenen işçiler hastanede tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bulunan ünlü bir peynir fabrikasında zehirlenen 18 işçi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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