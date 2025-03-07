Peygamber Efendimiz’in beslenmeyle ilgili tavsiyeleri kitap haline getirildi.

Sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıkları üzerine kapsamlı bir rehber sunan Uğur Becerikli’nin yeni kitabı ‘Hz. Muhammed gibi beslenmek’, Destek Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu. Kitapta, Peygamber Efendimiz’in beslenme alışkanlıklarını ve sağlık prensiplerini detaylı bir şekilde ele alarak, günümüz bilimsel araştırmalarıyla karşılaştırıyor. Kitap, Peygamber Efendimizin sade, dengeli ve sağlıklı yaşam tarzını anlamak isteyenler için rehber niteliğinde bir eser.

Kitapta, temizlik, az yemek, sağlıklı gıdalar, doğru beslenme düzeni, günümüz diyetleriyle karşılaştırma: Akdeniz diyeti, aralıklı oruç ve modern beslenme önerileri, sünnete uygun beslenme modeli: Sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları, helal ve sağlıklı beslenme rehberi içerikler bulunuyor.

İslam kültürünün asırlardır süregelen geleneksel beslenme yöntemlerini bilimsel bakış açısıyla ele alan yazar, sağlıklı yaşam arayışında olan herkes için rehber niteliğinde bir eser sunuyor. Kitabın arka kapak yazısında ise şu ifadelere yer verildi:

"Allah’ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah’ın yasaklarından sakının"; Kuran, Maide Suresi 88. günümüz insanının en önemli sorunlarından biri beslenme ve diyet oldu. Dünyada 700 milyondan fazla insan açlık, 1 milyar insan ise obezlik sorunu yaşıyor. Neredeyse her gün yeni bir diyet moda oluyor. İnsanlar kilo vermek ve daha iyi görünmek için moda diyetleri takip ediyor, diyetisyenlere yoğun mesai yaptırıyorlar. Oysa bin dört yüz yıl öncesinden gelen harika bir formül var. Her anlamda insanlığa ışık olan Peygamber Efendimiz’in yeme içme tarzıyla da bugünün insanının dertlerine derman olabilir".