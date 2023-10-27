Bursa Ağır Vasıta ve DAF Trucks Türkiye, 20 adet Yeni Nesil XG 480’i Öztürkler Petrol San. ve Tic. AŞ‘ye Mersin’de teslim etti.

Bursa Ağır Vasıta’nın Mersin konumunda yapılan törenine DAF Trucks Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der Mark, DAF Trucks Türkiye Satış Direktörü Mert Ersoylu, Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, Bursa Ağır Vasıta ekibi, Öztürkler Petrol sahipleri Mehmet Öztürk ve Murat Öztürk katılım sağladı. Bursa Ağır Vasıta’nın kurumsal kimliğinin yanında esnaf kimliğini koruduğunun altını çizen Öztürkler Petrol’ün sahibi Mehmet Öztürk, “Filomuzu güçlü ve verimli Yeni Nesil DAF XG 480 kamyonlarıyla güçlendirmeye karar verdik. Bu kararı Yeni Nesil DAF araçlarının sahip olduğu sürücü konforuna, optimum güvenlik özelliklerine ve mükemmel genel performansını göz önünde bulundurarak aldık. DAF Trucks, Türkiye yollarındaki en verimli kamyonlar olarak ünlenen bir marka ve bu da onları bizler için en iyi seçim haline getiriyor. Aldığımız bu kararda önemli bir faktör de bizlere Bursa Ağır Vasıta tarafından sağlanan ünlü hizmet tesisiydi. Bursa Ağır Vasıta, uzun yıllardır getirmiş olduğu güvenilir kurumsal kimliğinin yanı sıra samimiyet ve dostluğu ortaya çıkaran esnaf kültürünü de korumuş olan bir firma. Güvenilir DAF araçları ve Bursa Ağır Vasıta’nın sunduğu olağanüstü servis ağının birleşimi bu seçimi kolay hale getirdi. Bizler Öztürkler Petrol olarak sadece kamyonların kalitesine değil, aynı zamanda operasyonlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak için sürekli destek ve bakıma da değer veriyoruz. Tüm bu noktalarda alacak olduğumuz kusursuz hizmet, DAF’I ve Bursa Ağır Vasıta’yı seçmemizin en önemli sebepleri oldu” şeklinde konuştu.

Bursa Ağır Vasıta’nın maksimum müşteri memnuniyetini temel aldığını ve hizmet verdiği bölgelerde tercih kaynağı olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, “Bursa Ağır Vasıta olarak, akaryakıt ve lojistik sektöründe müşterilerine üst kalitede hizmet sunma taahhüdü sunan Öztürkler Petrol ile işbirliği yapmak bizim için oldukça değerli. Filolarına DAF araçları ile genişletmiş olmaları, Öztürkler Petrol’ün verimlilik ve güvenliğe olan bağlılıklarının bir kanıtıdır. Kendilerine teslimatını gerçekleştirdiğimiz 20 adet Yeni Nesil DAF aracın, Öztürkler Petrol’ün filo kapasitesini artırarak Türkiye’nin dört bir yanına verimli ve güvenli bir şekilde mal ve hizmet ulaştırma misyonuna maksimum katkıda bulunacağına olan güvencimiz tam. Müşterilerimizin çözüm ortağı olmak, en kaliteli hizmeti vermek ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak bizlerin ilk hedefidir. Öztürkler Petrol’e işbirliği için teşekkür ediyor, araçlarımızın kendilerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.