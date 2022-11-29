İspanya sahil güvenlik ekipleri 11 günlük yolculuğunu tamamlayan petrol tankerinin dümen palasında 3 kaçak göçmen yakaladı.

İspanya sahil güvenlik ekipleri 11 günlük yolculuğunu tamamlayan petrol tankerinin dümen palasında 3 kaçak göçmen yakaladı.

İspanya sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Nijerya’dan yolan çıkan ve Las Palmas limanına ulaşan Althini II adlı petrol tankerinin dümen palası bölümünde 3 kaçak göçmen bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Büyük Kanarya Adası’ndaki bir hastaneye kaldırılan göçmenlerin orta dereceli sıvı kaybı yaşadığı ve tedavi altına alındığı kaydedildi. Göçmenlerin tankerin 11 günlük seferinin ardından bulunduğu öğrenilirken tankerde ne kadar süre yolculuk yaptıkları ise henüz bilinmiyor.

Büyük Kanarya adasında Ekim 2020 yılında yine benzer bir olay yaşanmış, Nijerya’dan yola çıkan bir petrol tankerinin dümen palasında 10 gün boyunca yolculuk yapan 4 kaçak göçmen bulunmuştu.