Türk sporunun geleceğine yönelik desteğini sürdüren Petrol Ofisi, Ampute Futbol Dünya Kupası’na hazırlanan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’na destek oldu. İstanbul’da gerçekleşecek olan Ampute Futbol Dünya Kupası 30 Eylül’de Türkiye-Fransa açılış maçı ile başlayacak. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı bu önemli şampiyonaya Petrol Ofisi sponsorluğuyla katılacak.

Türk sporunun geleceğine yönelik desteğini sürdüren Petrol Ofisi, Ampute Futbol Dünya Kupası’na hazırlanan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’na destek oldu. İstanbul’da gerçekleşecek olan Ampute Futbol Dünya Kupası 30 Eylül’de Türkiye-Fransa açılış maçı ile başlayacak. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı bu önemli şampiyonaya Petrol Ofisi sponsorluğuyla katılacak.

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’na bir destek de akaryakıt ve madeni yağ sektörlerinin lideri Petrol Ofisi’nden geldi. 30 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek olan turnuvada Petrol Ofisi, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’nın şampiyonluk hedefli mücadelesine destek olacak. Sponsorluk sözleşmesi Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen’in katılımı ile Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle imzalandı.

“Ampute Milli Takımımıza desteği bir saniye bile düşünmedik”

Petrol Ofisi’nin Türk futbolunun geleceğine olan desteklerine bir yenisini daha eklediğini vurgulayan Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, şunları söyledi:

“Türk sporunun gelişimine olan desteğimizi Türkiye’nin geleceğine atılan adımlar olarak görüyoruz. Bugün attığımız bu imzayı da bu adımların önemli bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Ampute Milli Takımımıza verdiğimiz bu desteği bir saniye bile düşünmedik. Talep bize ulaşır ulaşmaz 24 saat içerisinde olumlu bir şekilde neticelendirdik. Çünkü çok doğru bir iş yaptıklarını biliyoruz. Petrol Ofisi olarak, bizde yapılan bu doğru işin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’na ev sahipliği yapması Ampute Futbol Milli Takımımızın başarılarının bir sonucudur. Dolayısıyla bu başarının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de şimdiye kadar ülkemize birçok başarı kazandıran Türkiye Ampute Milli Futbol Takımımıza destek olmaktan çok mutluyuz. 30 Eylül’de başlayacak bu önemli turnuvada da Ampute Milli Futbol Takımımıza güveniyor ve sonunda kupayı kaldıracaklarına yürekten inanıyoruz. Türkiye en güzel şekilde temsil edeceklerinden hiç şüphemiz yok. Kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz.”

“Petrol Ofisi’nin desteği bizim için kıymetlidir”

Petrol Ofisi’nin bu önemli bir turnuvada yanlarında olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen, “Petrol Ofisi’nin desteğini çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Bu destek, şampiyonada daha büyük bir özgüven ve motivasyonla mücadele etmemize katkı sağlayacaktır. Bizler, sporcularımızda bahsederken; asalet, cesaret, tutku, özveri ve umut vasıflarını kullanıyoruz. Bu arkadaşlarımızın her birinin hayat mücadelesinin, başarı hikayesinin temelinde yatan vasıflardır bunlar. Arkadaşlarımız, birçok zorluğu aşarak ve önemli başarılar imza atarak, Türkiye’de pek çok insana ilham oluyorlar. Dünya çapında bir organizasyonu ev sahipliği yapacağız. Bu, bizim için büyük bir heyecan ve mutluluk. İnşallah ülkemize, milletimizi bu kupayı armağan etmek istiyoruz. Marifet iltifata tabidir. Bizler, burada sponsorlarımız sayesinde yol yürümeye çalışıyoruz. Bu yolculukta insanların daha rahat ulaşımlarını sağlamak adına verdiği destek için Petrol Ofisi’ne çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Bu kez hedef 2022 Dünya Kupası’nı kaldırmak

Ampute futbolda, 2 Avrupa ampiyonluğunun yanı sıra dünya ikinciliği ve üçüncülüğüne sahip olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’na bu kez zirveyi hedefliyor. Şampiyonanın en güçlü adayları arasında yer alan Türkiye, A Grubu’nda Haiti, Fransa ve Liberya Cumhuriyeti ile mücadele edecek. İlk etapta grubunu lider tamamlayarak, bir üst turu çıkmayı isteyen Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, ev sahipliğinin de avantajıyla kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Ampute Futbol Dünya Kupası, 30 Eylül’de İstanbul’da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı ile başlayacak. 24 takımın mücadelesine sahne olacak şampiyona, 9 Ekim’de oynanacak final maçı ile sona erecek.