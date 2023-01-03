Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, Altın Lider Ödülleri 2022’de çalışanların ve sektörün oyları ile Türkiye’nin en beğenilen 50 CMO’sundan biri oldu.

Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, Altın Lider Ödülleri 2022’de çalışanların ve sektörün oyları ile Türkiye’nin en beğenilen 50 CMO’sundan biri oldu.

Bu yıl tüm Türkiye’den 46 binden fazla oyun kullanıldığı Altın Lider Ödülleri’nde, enerji altyapı şirketi Petrol Ofisi’nin CMO’su Sinan Seha Türkseven, ‘Altın Lider’ ödülünü kazandı.

Petrol Ofisi Grubu’nun iletişim dilindeki dönüşümünün altını çizen Türkseven, ’’Şirket olarak, markanın iletişim çalışmalarını sıcak ve samimi bir dille anlattığımız kampanyamızı 360 derece çalışan bir ekosistemde tüketiciyle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Tüketicilerimizle kurduğumuz güven ve duygu bağını 2022 yılında daha dinamik, daha “bizden” bir iletişim dili ile kurguladık ve bunu “Bugünden Yarına Hazır” kampanyamızla pekiştirdik. 2023 yılında da içgörü ve veri analitiğine dayandırdığımız pazarlama stratejimizle fark oluşturmaya devam edeceğiz. Başarılı ve özverili çalışmalarıyla bu yolculuğa değer katan tüm ekip arkadaşlarıma ve birlikte çalıştığımız ajanslarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.