Bursa’da petrol istasyonu çalışanları ile müşteriler arasındaki yumrukların konuştuğu kavga kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonu görevlileri ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken müşteriler ile görevliler bir anda yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

Çevredekiler olan biteni izlerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırarak polis merkezine götürdü.

Yumrukların konuştuğu kavga, kameralara saniye saniye yansıdı.