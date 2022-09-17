Adana’da petrol istasyonu gaspına karışan bir zanlı kovalama sonrası yakalanıp tutuklandı.

Adana’da petrol istasyonu gaspına karışan bir zanlı kovalama sonrası yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Mayıs gece saatlerinde Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’nde meydana geldi. Kar maskeli ve tabancalı Mustafa Orman, Ferhat Ulaş, Yunus Emre Epkılıç ile Serkan Keskin, gittikleri akaryakıt istasyonunda yönetim ofisine girip çalışanları silahla tehdit ederek paraların bulunduğu kasanın yerini öğrendi. Şüphelilerden Keskin, içinde 550 bin TL ile 600 gram altın bulunan çelik kasayı alıp, cipe yükledi. Bir başka şüpheli ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera cihazını söktü. Şüpheliler, geldikleri ciple kaçtı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Akaryakıt istasyonunda inceleme yapan ekipler, kaçış güzergahındaki bine yakın kameradan kayıt inceledi. Ekipler, şüphelilerden Keskin, Orman ve Ulaş’ın, 2 Mayıs gecesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki Oto Galericiler Sitesi’nden olayda kullandıkları cipi çaldıklarını saptadı.

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Mustafa Orman, Ferhat Ulaş ve Yunus Emre Epkılıç ile birlikte onlara yardım ettikleri belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Akaryakıt istasyonundaki soyguna karışan Serkan Keskin ise adresinde bulunamadı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orman, Ulaş ve Epkılıç tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, o tarihten bu yana firari olan şüpheli Serkan Keskin’in yakalanması için çalışmalarını sürdürdü. Şüphelinin Ova Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirleyen ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. Polisin geldiğini gören Keskin, evin çatısından atlayarak kaçmaya başladı. Polis, takip ettiği şüpheliyi, mahalledeki arkadaşı Timur S.’nin evinin banyosunda yakaladı. Polise direnen Timur S. ile Keskin emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Keskin çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Timur S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.