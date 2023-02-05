Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy köyünde (Petran) geleneksek hala gelen 14. Petranboard şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy köyünde (Petran) geleneksek hala gelen 14. Petranboard şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Rize’de geleneksel hale gelen bu yıl ise 14’üncüsü yapılan Petranboard şenliği renkli görüntülere sahne oldu. 2 bin 200 rakımlı Petran köyünde düzenlenen şenlikte vatandaşlar soğuktan ısınmak için horon oynadıktan bir süre sonra kayak yarışması için tırmanmaya başladı. Tepeye kadar tırmanan vatandaşlar Petranboard’larla yarıştı. Kimi vatandaşlar kayak yaptığı esnada düşerken kimi vatandaş ise karda adeta süzüldü. Festivalde yöresel sanatçılar şarkı söyledi. Yarışmada dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi.

Petranboard’ın hikayesi

Petranboadr adı verilen kayar yörede yaklaşık 200 yıl önce ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlandı. Köy halkı çam ağaçlarından elde ettiği keresteler ile 30 santimetre genişliğinde 170 santimetre uzunluğuna dayanan tahta kızaklarını yaptı. Yıllarca kullanılan tahta kızaklar teknolojinin gelişmesiyle uzunca bir süre rafa kaldırıldı. Son yıllarda geçmişini anmak ve hatıraları yaşatmak isteyen yöre halkı bu kızakları tekrar üreterek diğer yerleşim yerlerine tanıttı. Zamanla büyük ilgi çeken tahta kızaklara Petranboard adı verildi ve festivalleri düzenlendi.

"İnşallah seneye daha güzelini yapacağız"

Petranboard’ın hikayesi çok uzun yıllara uzandığını ifade eden Meşeköy Köyü muhtarı Ahmet Tığcı, "Bu yıl 14’üncüsünü düzenliyoruz. İnşallah seneye daha güzelini yapacağız. Petranboard’ı önceden ihtiyaç olarak kullanırlardı. Şimdi eğlence olarak kullanılıyor. Gittikçe ismi de duyuluyor. Bu kayağın hikayesi en az 200 yıllık. Bu sene 15-20 kişi yarışmaya katıldı" dedi.

"Snowboard’ın Karadenizli atası olarak ifade edilen Petranboard’ın Kayak şenliğindeyiz"

Snowboard’ın Karadenizli atasının Petranboard olduğunu belirten Rize İl Kültür Turizm Müdür Esra Alemdaroğlu, "Snowboard’ın Karadenizli atası olarak ifade edilen Petranboard’ın kayak şenliğindeyiz. Bu yıl 14’üncüsünün düzenlendiği şenliğin gelenek haline gelmeye başladığı ve katılımın arttığını gözlemekteyiz. Kültürümüzü de aynı zamanda tanıtmış oluyoruz. Eskiden ulaşım aracı olarak kullanılan yüzme tahtası şimdiki ismiyle Petranboard olarak kışın potansiyelini yapılacak olan kış turizmini çalışmaları da güzel bir şekilde desteklemiş oluyor. Biz de her sene katılımın artmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"14. Petranboard şenlikleri için İstanbul’dan geldik"

Her yıl kayak yapmak için İstanbul’dan geldiklerini belirten Serkan Piral, "14. Petranboard şenlikleri için İstanbul’dan geldik. Dün Rizespor’un maçını seyrettik bugünde kayak yapmaya geldik. Her sene buraya geliyoruz. Çocukluğumuz buralarda geçti. 13 yaşlarımda kaymaya başladım. Bir talihsizlik yaşadık. Kar çok sert olduğu için batmadığından ötürü düştük" şeklinde konuştu.

"Ben 5-6 yaşımdan beri kayak yapıyorum"

60 yaşında kayak yapan Mehmet Kurt çocukluğundan bu yana sporu gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Çocukluğumuzdan bu yana biz bu işlerle uğraşıyoruz. Allah’ıma şükürler olsun bu yıl da birinciliği aldım. Ben artık alıştım heyecan yapmıyorum. Ben 5-6 yaşımdan beri kayak yapıyorum" ifadelerini kullandı.