Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor’un yeni transferi David Efianayi, ilk 2 hafta itibarıyla attığı toplam 47 sayı ile ligin en fazla skor üreten ikinci oyuncusu oldu.

Yeni sezona 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle başlayan Aliağa Petkimspor’da Nijerya asıllı ABD’li oyun kurucu David Efianayi, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeşmeyi başardı. İlk hafta mücadelesinde P. Karşıyaka’ya karşı 23 sayı üreten 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu da Bahçeşehir’e 24 sayı attı.

Bu iki maçta toplam 47 sayı üreten David Efianayi, takımının en skorer bsaketbolcusu olmasının yanı sıra Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde de Manisa Büyükşehir’de forma giyen ve 48 sayı kaydeden Paco Cruz’dan sonra en fazla sayı atan basketbolcu konumunda bulunuyor.

28 yaşındaki oyun kurucu Efianayi, yaz transfer döneminde İsrail temsilcisi Hapoel Be’er Sheva’dan İzmir ekibine transfer olmuştu.