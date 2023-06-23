Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece’den guard pozisyonunda oynayan Tayfun Erülkü’yle anlaştı. Transferin kulüp tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi’ni 12 galibiyet, 18 mağlubiyetle 12. sırada noktalamayı başardı. İzmir temsilcisi yeni sezon hazırlıklarını planlarken, transferde de çalışmalarına devam ediyor. Petkimspor, geçtiğimiz günlerde VEF Riga forması giyen Kristers Zoriks’in transfer edildiğini duyururken, ABD’li oyuncu Peyton Aldridge’nin de bir sezon daha takımda kalacağını açıklamıştı. Transfere ara vermeyen İzmir temsilcisi son olarak da Büyükçekmece’den guard pozisyonunda oynayan Tayfun Erülkü’yle anlaştı. Transferin kulüp tarafından önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.