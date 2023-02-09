Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimsporlu basketbolcular, deprem bölgesine gönderilmek üzere Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasına destek oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimsporlu basketbolcular, deprem bölgesine gönderilmek üzere Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasına destek oldu.

Aliağa Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yardımlarına sürdürmeye devam ediyor. Acil ihtiyaç listesi çerçevesinde toplanan yardımları tırlara yükleyen Aliağa Belediyesi’ne, bir destek de Aliağa Petkimspor’un basketbolcularından geldi. Sporcular, deprem bölgesine gönderilmek üzere olan yardım malzemelerinin kolilere koyulmasına ve tırlara yüklenmesine yardım etti.