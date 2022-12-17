Antalya’da hasat öncesi pestisit denetimlerinde 12 kişiye toplamda 49 bin 584 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya’da hasat öncesi pestisit denetimlerinde 12 kişiye toplamda 49 bin 584 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde alınan numunelerde yasaklı pestisit kullandığı tespit edilen 12 kişinin 3 bin 820 kilogram ürünü imha edildi. Pestisitler, çoğunlukla tarımda mahsullere zararlı canlıları öldürmek için kullanılıyor fakat insanlar için risk oluşturabilirliği özelliğinden dolayı yasaklı maddeler sınıfında yer alıyor. Bu çerçevede Serik ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, hasat öncesi pestisit denetiminde alınan numunelerde yasaklı pestisit kullandığı tespit edilenlere, kişi başına 4 bin 132 lira, toplamda 12 kişiye 49 bin 584 lira idari para cezası uyguladı. Pestisitli olan 3 bin 820 kg ürün ise ekipler tarafından imha edildi. Üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı, BKÜ Veri Tabanını (Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı) kullanılarak yasaklanan maddeler ile ilgili bilgiler edinebiliyor.