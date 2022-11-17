Bergama Ahilik Geleneği olan Peştemal Kuşanma Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Tarihi değerlerimiz yanında somut olmayan kültürel miraslarımızı ve geleneklerimizi de gelecek kuşaklara aktarıyor olmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Bergama Ahilik Geleneği olan Peştemal Kuşanma Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Tarihi değerlerimiz yanında somut olmayan kültürel miraslarımızı ve geleneklerimizi de gelecek kuşaklara aktarıyor olmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Bergama’nın somut olmayan kültürel mirası Parşömen’in gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen ve bir Ahilik Geleneği olan Peştemal Kuşanma Töreni tarihi Üç Kemer Köprüsü yanı başında Antik Selinos Kanalı’nın yamacında bulunan Tabakhane Binası’nda yapıldı. Törene, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama İlçe Kaymakamı Avni Oral, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Bergama Belediyesi ev sahipliğinde İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, UNESCO Bergama Alan Başkanlığı, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) işbirliğinde düzenlenen törende geçmişten günümüze Bergama kağıdı tarihi değer parşömenin binlerce yıllık serüveni bir kez daha dile getirildi.

"Parşömene sahil çıkmaya devam ediyoruz”

Bir Ahilik Geleneği olan Peştemal Kuşanma Töreni ile geleneklere sıkı sıkıya sahip çıkan bir Bergama’nın var olduğuna konuşmasında dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Geleneklerimiz bugüne kadar bizlere nasıl aktarıldıysa, bizlerde gelecek nesillerimize titizlikle aktarmaya devam edeceğiz. Her bir geleneğimiz ve tarihi değerlerimiz gibi Bergama’mızdan tüm dünyaya armağan parşömene de sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar parşömenin yapımının devam etmesinden, tanıtımının yapılmasına kadar emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Davetlilerin izlediği törende; eğitimlerini tamamlayan, çıraklık ve kalfalık dönemlerini geçiren Meltem Üçüncü Demirel ve eşi Mustafa Sinan Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ödül alan Yaşayan İnsan Hazinesi Parşömen baş ustası İsmail Araç’ın eli ile peştemal kuşandılar ve parşömen ustalığına yükseldiler.