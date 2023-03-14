Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, tahıl anlaşmasını 60 gün süreyle uzatma önerisini kabul etmesinin ardından "Tahıl anlaşmasının uzatılması, Rusya’nın iyi niyet jestidir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının 60 gün süreyle uzatılmasının ardından karara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Peskov, anlaşmanın Ukrayna ayağının uygulandığını ancak Rus gıda ve gübrelerinin dünya pazarına ulaştırılmasıyla ilgili bölümünün hala uygulanmadığından şikayet ederek, "Anlaşma dediğimiz şeyin bizimle ilgili olan ikinci kısmının yerine getirilmediği herkesin malumu" dedi.

Anlaşmanın 30 gün süreyle uzatılma önerisini sunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çabalarını takdir ettiklerini ancak Guterres’in, anlaşmanın tam uygulanması için batılı ülkelere söz geçiremediğinden yakınan Peskov, "Bu konuda BM’nin ve bizzat Genel Sekreter Guterres’in çabalarını takdir ediyoruz. Ne var ki sayın Guterres dinlemek istemeyen kolektif Batı’ya söz geçiremedi. Anlaşmanın üstünde anlaştığımız asli şartlar yerine getirilmedi" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın uzatılma önerisini iyi niyet jesti kabul ettiklerini belirten Peskov, "Herkes anlamalı ki anlaşma ayaklarından sadece birisi üstünde duramaz. Dolayısıyla anlaşmanın uzatılmasının koşullarının yerine getirildiği de söylenemez. Fakat anlaşmanın uzatılması, üstünden bunca zaman geçmiş olmasına rağmen malum tarafların anlaşmanın şartlarını yerine getirecekleri umuduyla Rusya tarafından yapılmış bir iyi niyet jestidir" şeklinde konuştu.