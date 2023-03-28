Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), Kuzey Akım patlamalarıyla ilgili bağımsız soruşturma talebimizi reddetmesinden dolayı üzüntü duyduk" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), geçtiğimiz eylül ayında meydana gelen Kuzey Akım doğalgaz boru hattına yönelik yapılan sabotajın araştırılması için Rusya’nın talep ettiği bağımsız soruşturma tasarısını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararın ardından komisyon kurulması önerisinin reddedilmesinden dolayı üzüntü duyduklarını söyleyerek, "Girişimimizin kabul edilmemiş olması nedeniyle üzüntü duyuyoruz. Ancak tabii ki Rusya tarafı bu konunun kapatılmasına izin vermemek için çabalarını sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Kuzey Akım saldırılarına karşı gerçeklerin ortaya çıkarılması için ülkelerin destek vermesi gerektiğini de ekleyen Peskov, "Bu tür terör saldırısının emrini verenlerin ve bu emri uygulayanların kimler olduğunun ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilecek herkesin ilgili, tarafsız bir soruşturma yürütülmesini istiyor olması gerek. Böyle bir uluslararası soruşturmanın başlatılması için ısrarcı olmayı sürdüreceğiz ve gücümüzün yettiği her şeyi yapacağız" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) dün gece Rusya ve Çin, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yapılan saldırıların soruşturulması için bir komisyon kurulmasını teklif etti. Rusya, Çin ve Brezilya bu öneriye ’evet’ oyu kullanırken, Arnavutluk, İngiltere, Gabon, Gana, Malta, Mozambik, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Fransa, İsviçre, Ekvator ve Japonya çekimser oy kullandı. Böylelikle öneri BMGK’da kabul edilmemiş oldu.