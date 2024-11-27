PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), çalışma hayatının öncelikli gündemlerinden biri olan yetenekleri elde tutmak ve yeni yetenekler kazanmak konusunda neler yapılabileceğini konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Kurumların öncelikli gündemlerinden biri olan yetenekleri elde tutmak ve yeni yetenekler kazanmak üzere yürütülen çalışmalara ve değişen çalışan beklentilerine ilişkin düzenlenen ‘Yetenekleri Elde Tutmak Nasıl Mümkün’ webinarı PERYÖN Danışma Kurulu Üyesi ve 100s Club Kurucu Ortağı Burcu Erol moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Pluxee Türkiye sponsorluğunda düzenlenen webinarda Garanti BBVA Yetenek ve Kültür’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu ve MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın görüş ve deneyimlerini paylaştılar.

‘Hibrit çalışma düzeni finansal sonuçları ve verimliliği olumlu etkiliyor’

Garanti BBVA Yetenek ve Kültür’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu, yüzde 60 uzaktan yüzde 40 ofisten çalışılan bir çalışma düzenine girdiklerini belirterek, "Finansal sonuçlar ve verimlilik açısından baktığımızda da oldukça iyi işleyen bir düzen olarak görüyoruz. Üçer aylık dönemlerde çalışma arkadaşlarımız ne zaman uzaktan ne zaman ofisten çalışacağını, rezervasyon oluşturarak hangi ofisten çalışacağını kendisi belirliyor. Genel müdürlük binalarındaki alternatif çalışma başlangıç ve bitiş saatlerinden hangisinde çalışacağını seçebiliyor. Yetenekler için hibrit çalışma biçimi olmazsa olmaz artık. Hatta şirket mülakatlarında bu soruyu sormayan aday kalmadı diyebiliriz. Ama bunun dışında günümüzde yetkinliklerin sürekli güncellenmesi gereken dünyada eğitim ve gelişim imkanları ve esenlik programlarımız ile çalışanlarımızı destekliyoruz.” diye konuştu.

“Yetenekler görünmek istiyor, takdir edilmek istiyor" diyen Okçu, "Çalışma arkadaşlarımızın birbirini takdir edebilecekleri bir uygulamamız olmasının yanı sıra Spot Ödülleri adını verdiğimiz değerlerimize odaklı ve farklı kategorilerde verdiğimiz, maddi ve elbette manevi karşılığı olan ödüllendirme sistemi ile ilerlemeye çalışıyoruz. İşimizi eğlenerek yapmak üzere uygulamalar yürütüyoruz. Hepsinin ortasında yetenek yönetimi stratejimiz yer alıyor. İnsan kaynakları ve yetenekle ilgili konular kısa zamanda sonuç veren değil, zamana yayılan ve zaman içerisinde sonuç veren konular. Bir yandan stratejilerimizi yeşertmeye çalışıyoruz, bir yandan da çalışma arkadaşlarımızı sürekli dinleyip hızla neler yapabileceğimize odaklı ilerliyoruz" dedi.

MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın ise, Gallup’ın araştırmasına göre dünyada çalışan bağlılığı yüzde 23. Çok düşük bir oran olduğunu belirterek, "Türkiye’de bu oran daha da düşük maalesef, yüzde 11 seviyesinde. Çalışanları memnun etmenin kolay olmadığı bu verilerden de anlaşılıyor. Ücret, işten ayrılma kararlarında ne ilk ne de son sebep ama önemli bir etken. Özellikle kilit noktalardaki çalışanların ücretlerinin piyasadaki ücret seviyesinin altında kalmamasına dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca çalışanların performanslarının ve başarılarının ödüllendirildiği bir sistem de şirkete sadakati artırıyor. Bu yüzden çok iyi geliştirilmiş ve uygulanan performans ve buna bağlı prim sistemlerinin olması da bence çalışanların şirkete bağlılığını arttırıcı unsurlar arasında yer alıyor. Ücret, son iki yıldır enflasyonun etkisiyle çok daha önemli hale geldi. Özellikle geçen sene ücret nedeniyle çok ciddi iş değiştirmeler gördük. Bu yıl biraz daha stabilize oldu. Ocak itibarıyla yine iş değiştirme hareketliliği bekliyoruz" diye konuştu.