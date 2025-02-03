Siirt’in Pervari ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen ev yangınının ardından, AFAD mühendisleri, hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak raporlarını hazırladı.

İlçenin Aydın Mahallesinde bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale gelmişti. AFAD mühendisleri, yangının çıkış nedenini ve evin gördüğü hasarı detaylı bir şekilde inceledi. İncelemeler sonucunda hazırlanan rapor, AFAD Başkanlığına gönderildi. Mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.