Siirt’in Pervari ilçesinde faaliyet yürüten yerel eylem grubu derneği, yerel kalkınma stratejisi geliştirme çalışmaları kapsamında Belenoluk ilk ve ortaokul, Doğan Çok Programlı Anadolu Lisesi merkezli, çevre köy muhtarları ve okul müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

Belenoluk ve civar köylerden Bent köyü, Kışlacık ve Söğütönü, Doğanköyü ve çevre köylerden Sarıyaprak, Düğüncüler, Yapraktepe köylerinin muhtarları ve okul müdürleri bir araya geldi. Toplantılarda, köylerin yerel kalkınma ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla analizler yapılarak bölgenin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler değerlendirildi. Çalışmalar sırasında yapılan tespitlerin ilerleyen dönemde detaylı olarak paylaşılacağı belirtildi. Bu çalışmaların, bölgenin kalkınmasına yönelik somut adımların atılmasına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. Toplantıya, Pervari İlçe Kaymakamı Ahmet Gülderen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İrfan Kıymaz’da eşlik etti.