Fırtınaya yakalanmasının ardından rotasından saptığı Pasifik Okyanus’unda mahsur kaldığı 95 gün sonra kurtarılan Perulu balıkçı, böcek, kuş ve deniz kaplumbağası yiyerek hayatta kaldı.

Peru’nun güney kıyısında bulunan Marcona kentinden balık tutmak için 7 Aralık’ta denize açılan Maximo Napa, fırtınaya yakalanmasının ardından rotasından saptı. İki haftalık bir yolculuk için yiyecek alan ve fırtına nedeniyle yönünü kaybeden Napa, 95 gün boyunca Pasifik Okyanusu’nda mahsur kaldı. Böcek, kuş ve deniz kaplumbağası yiyerek hayatta kalmayı başaran Napa, kendisinden haber alınamadığı süre boyunca ailesi tarafından arandı. Napa, 95 günün sonunda çarşamba günü Ekvador açıklarında "kritik" bir halde bulunmasının ardından kurtarıldı. Ailesine kavuşan ve kardeşine sarıldığı anlarda duygusal dakikalar yaşayan Napa, "Ölmek istemedim" dedi. "Böcek, kuş ve son olarak da kaplumbağa yedim" diyen Napa, hayatta kalabilmek için yağmur suyunu biriktirerek içtiğini ve son 15 günü de hiçbir şey yemeden geçirdiğini dile getirdi. Sürekli ailesini düşündüğünü kaydeden Napa, "her gün annemi düşündüm. Allah’a çok şükür bana ikinci bir şans verdi" dedi.

Napa’nın annesi Elena Castro ise oğlunun kayıp olduğu süreçte ailecek iyimser olduklarını ifade ederek, "Allah’a ‘Yaşasa da ölmüş de olsa, onu bana geri getir’ diye dua ettim" dedi.

Napa, Paita’de yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından Peru’nun başkenti Lima’ya götürülecek.