Peru’da devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43’e yükselmesinin ardından ülkenin güneyinde yer alan Puno’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Peru’da devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43’e yükselmesinin ardından ülkenin güneyinde yer alan Puno’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık’ta Kongre tarafından görevden alınmasının ardından başlayan protestolarda can kaybının artması üzerine ülkenin güneyinde yer alan Puno’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Alberto Otarola yaptığı açıklamada, bölgede 3 gün boyunca yerel saatle 20.00’den 04.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Castillo’nun ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturan Dina Boluarte’nin istifa etmesini ve erken seçim yapılmasını talep eden protestocuların geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana devam ettiği gösterilerde can kaybı 43’e yükseldi.

Ne olmuştu?

Eski Peru Devlet Başkanı Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararı almasının ardından Kongre tarafından 7 Aralık’ta görevinden alınmıştı. Castillo Meksika Büyükelçiliği’ne sığınmaya çalıştığı sırada gözaltına alınırken, yardımcısı Dina Boluarte ülkenin yeni devlet başkanı olarak 8 Aralık’ta yemin etmişti. Castillo’nun cezaevine gönderilmesinin ardından patlak veren protestolar nedeniyle 14 Aralık’ta OHAL ilan edilmişti. İlk olarak 7 gün gözaltında tutulan Castillo’ya 16 Aralık’ta, kaçma riski olduğu göz önüne alınarak 18 ay önleyici hapis cezası verilmişti.

Castillo’nun ardından yerine gelen Boluarte, istifa etmesi için kendisini protesto eden göstericilere diyalog çağrısında bulunmuştu. Protestocular erken seçim yapılmasını ve Castillo’nun serbest bırakılmasını istiyor.