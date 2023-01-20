Peru’nun güneyinde başkent Lima’ya gelen hükümet karşıtı protestolarda göstericilerle polis arasında tansiyon yükselirken, tarihi bir binada yangın çıktı. İçişleri Bakanı Vicente Romero, yangına polisin kullandığı göz yaşartıcı gazın neden olduğu yönündeki iddiaları yalanlarken, alevler 3 saat sonra söndürülebildi.

Peru’nun güneyinde başkent Lima’ya gelen hükümet karşıtı protestolarda göstericilerle polis arasında tansiyon yükselirken, tarihi bir binada yangın çıktı. İçişleri Bakanı Vicente Romero, yangına polisin kullandığı göz yaşartıcı gazın neden olduğu yönündeki iddiaları yalanlarken, alevler 3 saat sonra söndürülebildi.

Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık’ta Kongre tarafından görevden alınmasının ardından başlayan protestolar hız kesmeden sürüyor. Castillo’nun ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturan Dina Boluarte’nin istifa etmesini ve erken seçim yapılmasını talep eden protestocular, ülkenin güneyinden başkent Lima’ya geldi. En az 3 bin 500 kişi başkent sokaklarında yürüyüş gerçekleştirirken, polis ile göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Polis, sokaklarda karşı karşıya geldiği protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestoların şiddetini arttırdığı sırada şehrin merkezindeki tarihi bir bina olan San Martin Plaza’dan alevler yükseldi. İtfaiye yetkilileri büyük oranda boş olan binadaki yangın nedeninin henüz bilinmediğini aktardı. Peru Başbakanı Alberto Otarola ise Devlet Başkanı Dina Boluarte ve bakanlarla birlikte yaptığı açıklamada, "Bu bir protesto değil, hukukun üstünlüğüne yönelik bir sabotajdır" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Vicente Romero ise tarihi binadaki yangına bir polis memurunun attığı göz yaşartıcı gazın neden olduğu yönünde sosyal medyada dolaşan iddiaları yalanladı. Alevler ise 3 saat sonra söndürülebildi.

Havalimanını basmaya çalıştılar

Peru’nun en kalabalık ikinci şehri Arequipa’da ise hükümet karşıtı göstericiler, Alfredo Rodriguez Ballon Havalimanı’na zorla girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda 22 polis ve 16 sivil yaralanırken, havalimanının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Ülke genelindeki protestolarda şu ana kadar 53 kişi hayatını kaybederken, 700’den fazla kişi de yaralandı.

Peru sokaklarını karıştıran süreç

Eski Peru Devlet Başkanı Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararı almasının ardından Kongre tarafından 7 Aralık’ta görevinden alınmıştı. Castillo Meksika Büyükelçiliği’ne sığınmaya çalıştığı sırada gözaltına alınırken, yardımcısı Dina Boluarte ülkenin yeni devlet başkanı olarak 8 Aralık’ta yemin etmişti. Castillo’nun cezaevine gönderilmesinin ardından patlak veren protestolar nedeniyle 14 Aralık’ta OHAL ilan edilmişti. İlk olarak 7 gün gözaltında tutulan Castillo’ya 16 Aralık’ta, kaçma riski olduğu göz önüne alınarak 18 ay önleyici hapis cezası verilmişti. Castillo’nun ardından yerine gelen Dina Boluarte, istifa etmesi için kendisini protesto eden göstericilere diyalog çağrısında bulunmuştu.