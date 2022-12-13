Peru’da hükümet karşıtlarının polisle karşı karşıya geldiği gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Peru’da hükümet karşıtlarının polisle karşı karşıya geldiği gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun Kongre’yi feshetmesinden sonra başlayan siyasi kriz sürüyor. Geçtiğimiz hafta görevden alınan ve şu anda gözaltında tutulan Castillo’nun destekçilerinin sokağa inmesinin ardından polisle yaşanan arbedelerde can kaybı artıyor. Peru Ombudsman Ofisi Başkanı Eliana Revollar, polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda can kaybının 7’ye yaralı sayısının ise 32’ye yükseldiğini duyurdu. Ülkedeki siyasi krize politik bir çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Revollar, "Bu gereksiz ölümlerin soruşturulması gerekiyor. Çünkü, kararları zamanında alsaydık bu durumu yaşamazdık" dedi.

Öte yandan Apurimac Bölge Sağlık Müdürlüğü, 16 yaşındaki Jonathan Encino Arias ve 18 yaşındaki Wilfredo Lizarme’nin hayatını kaybedenler arasında bulunduğunu duyurdu.

Gösterilerde 119 polis yaralandı

Peru Ulusal Polisi’ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü’nden General Oscar Arriola, göstericilerle yaşanan çatışmalarda 119 polisin yaralandığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi. Arriola, Peru medyasına yaptığı açıklamada, Andahuaylas kentindeki göstericilerin el yapımı dinamit ve saçmalar içeren patlayıcılarla 14 polis merkezine saldırdığını belirtti.

Ülkenin güneyinde OHAL ilan edilmişti

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte ise yaşanan olaylar sonrası protestoların yoğun yaşandığı güney bölgelerinde 60 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklayarak, 2024 yılının Nisan ayında erken seçime gidilmesi için harekete geçileceğini duyurmuştu.

Peru’da 7 Aralık’ta Pedro Castillo Cumhuriyet Kongresi’ni feshetmiş, Kongre ise bu karara uymayarak yaptığı oylama ile Castillo’nun görevine son vererek yerine Dina Boluarte’yi getirmişti. Castillo, olaylar sırasında Meksika Büyükelçiliği’ne sığınmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.