Peru’da devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi.

Peru’da devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi.

Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık’ta Kongre tarafından görevden alınmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Castillo’nun ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturan Dina Boluarte’nin istifa etmesini ve erken seçim yapılmasını talep eden protestocular, Carabaya eyaletine bağlı Macusani kasabasındaki polis karakolunu ve adliye binasını ateşe verdi. Hükümet karşıtı protestolar sırasında açılan ateş sonucu iki kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından toplam can kaybı 53’e yükselirken, yaralı sayısının 700’ü geçtiği bildirildi.

Ne olmuştu

Eski Peru Devlet Başkanı Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararı almasının ardından Kongre tarafından 7 Aralık’ta görevinden alınmıştı. Castillo Meksika Büyükelçiliği’ne sığınmaya çalıştığı sırada gözaltına alınırken, yardımcısı Dina Boluarte ülkenin yeni devlet başkanı olarak 8 Aralık’ta yemin etmişti. Castillo’nun cezaevine gönderilmesinin ardından patlak veren protestolar nedeniyle 14 Aralık’ta OHAL ilan edilmişti. İlk olarak 7 gün gözaltında tutulan Castillo’ya 16 Aralık’ta, kaçma riski olduğu göz önüne alınarak 18 ay önleyici hapis cezası verilmişti. Castillo’nun ardından yerine gelen Dina Boluarte, istifa etmesi için kendisini protesto eden göstericilere diyalog çağrısında bulunmuştu.

Protestocular erken seçim yapılmasını ve Castillo’nun serbest bırakılmasını istiyor.