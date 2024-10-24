Peru’da şiddet olaylarının artmasının ardından otobüs şoförleri bu ay 3’üncü kez greve gitti.

Peru’nun başkenti Lima’da şiddet olaylarının artmasının ardından toplu taşıma sendikalarının liderliğinde otobüs şoförleri bu ay 3’üncü kez greve gitti. Şoförler, Devlet Başkanı Dina Boluarte’nin istifasını ve parlamentonun feshedilmesi çağrısında bulunarak, organize suçlara karşı daha sıkı tedbirlerin uygulanmasını talep etti. Artan gasp ve şiddet olaylarından bıkan küçük işletme sahipleri de şoförlere destek vererek greve katıldı.

Başkentte toplu ulaşımı durma noktasına getiren grev nedeniyle güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Başkent dışında Cuzco, Huacho, Ayacucho ve Piura gibi şehirlerde de şoförler greve gitti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden gibi dünya liderlerinin gelecek ay APEC Asya-Pasifik Zirvesi için Lima’ya gelmesi beklenirken, zirve sırasında Boluarte karşıtı 72 saatlik bir gösteri düzenleneceği duyuruldu.