Peru’da Aralık ayında başlayan hükümet karşıtı protestoların 41 eyalete yayılmasının ardından başkent Peru, Cusco, Puno ve Callao eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Peru’da Aralık ayında başlayan hükümet karşıtı protestoların 41 eyalete yayılmasının ardından başkent Peru, Cusco, Puno ve Callao eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Güney Amerika ülkesi Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık’ta Kongre tarafından görevden alınmasının ardından başlayan protestolar devam ederken, hükümetten yeni bir adım geldi. Peru hükümeti, en az 48 kişinin hayatını kaybettiği protestoların bastırılması için başkent Peru, Cusco, Puno ve Callao eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Resmi gazetede yayınlanan 30 günlük OHAL kararı, orduya düzeni sağlaması için müdahale yetkisi veriyor. Ayrıca, protesto düzenleme gibi birçok anayasal hak da yeni karar kapsamında askıya alınıyor.

Protestolar 41 eyalete yayıldı

Castillo’nun görevden alınmasının ardından başlayan protestolar, 41 eyalete yayılmıştı. Castillo’nun ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturan Dina Boluarte’nin istifa etmesini ve erken seçim yapılmasını talep eden protestocular, dün Cusco kentinde bir kez daha sokaklara dökülmüştü. Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havaalanını basmaya çalışan protestocular ile polis arasında tansiyon yükselmişti. Protestocular yol kapatıp bir otobüsü ateşe verirken, ablukaya son vermeye çalışan polis ise göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu. Protestocular ise polise taş atmıştı. Çıkan olaylarda 37’si sivil, 6’sı polis 43 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti. Aralık ayından bu yana gerçekleştirilen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının biri polis olmak üzere 48’e yükseldiği aktarılmıştı.

Ülkenin güneyindeki Tacna kentinde de şiddet olayları yaşanmıştı. Yolları kapatan protestocular, barikatları ateşe vermişti.

Ne olmuştu?

Eski Peru Devlet Başkanı Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararı almasının ardından Kongre tarafından 7 Aralık’ta görevinden alınmıştı. Castillo, Meksika Büyükelçiliği’ne sığınmaya çalıştığı sırada gözaltına alınırken, yardımcısı Dina Boluarte ülkenin yeni devlet başkanı olarak 8 Aralık’ta yemin etmişti. Castillo’nun cezaevine gönderilmesinin ardından patlak veren protestolar nedeniyle 14 Aralık’ta OHAL ilan edilmişti. İlk olarak 7 gün gözaltında tutulan Castillo’ya 16 Aralık’ta, kaçma riski olduğu göz önüne alınarak 18 ay önleyici hapis cezası verilmişti.