Tunceli’nin Pertek ilçesinde alınan karar istikametinde yüzlerce aileye destek verildi.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde alınan karar istikametinde yüzlerce aileye destek verildi.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde belediye meclisi tarafından alınan kararla, 500 aileye kırtasiye ve 600 aileye de et desteğinde bulunuldu. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, ilçede imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sunduklarını söyledi.

Başkan Alan, "İhtiyaç sahibi aileler, benim tarafımdan değil, 9 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyeleri tarafından ortak sayıda belirlendi. Onların belirledikleri ailelere desteklerimizi sunduk. Farklı siyasi partilerden belediye meclis üyelerimiz de sadece bu konuda değil, her konuda duyarlılık gösteriyorlar. Ortaklaşa bir hareket tarzı belirledik ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk, imkanlarımız ölçüsünde de olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Feribot geliri sokak hayvanlarına"

Dünyada yaşayan canlıların sadece insanlardan ibaret olmadığını belirten Alan, "Belediye meclisi olarak bu konuda da önemli bir karar aldık. İlçemiz ile Elazığ arasında sefer yapan belediye feribotumuzun saat 14.00’te yaptığı seferin gelirini sokak hayvanları için kullanma kararı aldık. Aslında bu kararı almadan önce oradan gelen geliri kısmen sokak hayvanlarına harcıyorduk. Fakat bunun sürekli olmasının daha doğru olacağını düşündük. Yasal bir altyapısı olsun istedik. Pertek Belediyesi olarak ilerleyen süreçlerde bizim sokak hayvanları için ayıracak bütçemiz yok, kısıtlı denmesin diye bu kararı aldık. Kararı meclisten oy birliğiyle aldık. Bütün belediye meclis üyelerimiz bu karara destek sundu" diye konuştu.

Sokak hayvanları için kısırlaştırma, barınak ve rehabilite gibi çalışmalar da yürüttüklerini kaydeden Alan, "Nüfusu 20 binin altındaki ilçelerde veteriner hekim bulundurma zorunluluğu yok. Ancak bizim belediye bünyesinde çalışan bir veteriner hekim arkadaşımız var. Bu arkadaşımız sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve rehabilite çalışmalarını yürütüyor. Özellikle kış günlerinde sokak hayvanlarının korunması amacıyla barınaklar yapıyoruz. Bu konudaki duyarlılığımız devam edecek" şeklinde konuştu.