Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlemesine dair, şiddetle mücadele alanında alınan tedbirlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi amacıyla kurumların sorumlulukları, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair konular görüşüldü.

Tunceli’de yeni yıl öncesi gıda ve alkol denetimleri

Tunceli’de yeni yıl öncesi gıda ve alkol denetimleri

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