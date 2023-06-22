Tunceli’nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribotların hareket saatleri 22 Haziran tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre Pertek iskelesinden ilk feribot saat 06.00’da, Elazığ iskelesinden ise 06.30’da hareket edecek. Saat 22.00’a kadar her iki iskeleden karşılıklı yarım saatte bir sefer düzenleyecek olan feribotlar, bu saatten sonra Pertek iskeleden saat 23.00, Elazığ iskelesinden ise 00.00’da kalkış yapacak. Belediye ve özel feribotlar, son seferlerini Pertek iskelesinden saat 02.00 ile 04.00, Elazığ iskelesinden ise saat 02.30 ile 04.30’da gerçekleştirecek.