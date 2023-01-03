Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir başkanlığında toplanan Düzce Üniversitesi yöneticileri, yardımcı hizmetleri yürüten personellerimizin istek ve önerilerini dinledi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir başkanlığında toplanan Düzce Üniversitesi yöneticileri, yardımcı hizmetleri yürüten personellerimizin istek ve önerilerini dinledi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, personellerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Düzce Üniversitesi çalışanlarıyla birlikte büyük ve güçlü bir aile olduğunu ifade etti. Toplantının verimli geçmesi temennisinde bulunan Yıldız, başarı dilekleri ile konuşmasını sonlandırdı.

Personellerin istek ve önerilerini dinleyen Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, çalışanların karşılaştığı sorunları kendilerinden öğrendi. Sözbir, kendilerine iletilen her istek ve önerinin, birlikte yönetme konusunda kendilerine yol gösterici olduğunu; akademisyeni, personeli ve öğrencisiyle Düzce Üniversitesi’ni katılımcı bir anlayış ve iş birliği içerisinde yönetmeye önem ve öncelik verdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantı sonunda kısa bir değerlendirme konuşması yapan Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi çalışanlarının önemli olduğunu ve herkesin tek tek isteklerinin değerlendirilerek, huzurlu bir aile ortamı içerisinde çalışmalarının sağlanacağını söyledi. Herkesin işini bilerek ve şevkle yapması tavsiyesinde bulunan Rektör Sözbir, çalışanların kendi takibini kendilerinin yapmasını, eğer kendileri yaptığı işten memnun kalırlarsa, gönül rahatlığı ile mutlu bireyler olarak rahat bir uyku uyuyabileceklerinin altını çizdi.