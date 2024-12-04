Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli için düzenlenen toplantıda ’Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ hakkında bilgilendirme yapıldı.

Personelin edindiği bilgiyi sahaya yansıtması amacıyla 4 Aralık 2024 tarihinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce toplantı düzenlendi. Toplantıda; ’Tarımsal Üretim Planlaması’, ’Yeni Destekleme Modeli’ ve ’Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler hakkında konuşuldu. Ayrıca ÇKS İl Sistem Sorumlusu Ziraat Mühendisi Cemil Ağca, Mühendis Ünal Yılmaz ve Veteriner Hekim Oğuz Umur tarafından ’Tarımsal Üretim Planlaması’ ve ’Yeni Destekleme Modeli’ konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Çiftçilerin üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacakları açıklandı

ÇKS İl Sistem Sorumlusu Ziraat Mühendisi Cemil Ağca, yaptığı sunumda; 2025-2027 üretim yıllarını kapsayan Bitkisel Üretim Planlaması ile stratejik öneme sahip 13 ürün (arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya) ve yem bitkileri ürün grubunun planlama kapsamına alındığını söyledi. Bu ürünlerden hangilerinin Eskişehir havzalarında yer aldığını anlatan Ağca, söz konusu toplantıda açıklanan ’Yeni Destekleme Modeli’ ile birlikte çiftçilerin üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacakları hakkında bilgilendirmede bulundu. Planlamaya ve münavebeye uygun olmayan ürün ekilişlerinin destekleme alamayacağın da aktarıldığı sunumda, üretim döneminden önce çiftçilere hangi ürünlere ne kadar destek alacaklarını önceden bilme imkânının sağlanması sayesinde üretimlerin daha sağlıklı bir şekilde planlandığı ve daha verimli bir sürecin önünün açıldığı vurgulandı. Ayrıca ÇKS Yönetmeliği’nde ve çiftçilerin kayıt işlemlerini kolaylaştırmak için yapılan değişikliklere değinildi.

Hayvancılık desteklemeleri 2 temel başlık altında toplanıyor

Mühendis Ünal Yılmaz’ın gerçekleştirdiği sunumda, yapılan güncelleme ile hayvancılık desteklemelerinin ’Temel Hayvancılık Destekleri’ ve ’Ürün Geliştirme Destekleri’ olarak 2 temel başlık altında toplandığı belirtildi. Hayvancılık desteklerinin büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böceği yetiştiriciliği gibi alanları kapsadığını dile getiren Yılmaz, ürün geliştirme desteklerinin çiğ süt, tiftik ve besilik erkek sığır yetiştiriciliği için sağlanacak destekleri içerdiğini söyledi. Sunumun devamında, hayvancılık desteklemelerinde yapılan yeni güncelleme ile 41 yaş altı genç üreticilere ve kadın üreticilere yönelik teşvik ödemelerinin mevcut desteklere ilave olarak verileceği anlatıldı. Türkvet’e kayıtlı 20 baş büyükbaş hayvana sahip işletmelere de besilik sığır, buzağı ve çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde aile işletmesi desteğinin sağlanacağı; 100 baştan az anaç koyunu bulunan işletmelere kuzu desteği, 100 baştan fazla anaç hayvana sahip ve belirli şartları sağlayan üreticilere ise kuzu desteğine ek olarak sürü yöneticisi desteğinin verileceği ifade edildi.

Hastalıktan ari işletmelere 4 katı kadar ek buzağı desteği

Veteriner Hekim Oğuz Umur’un sunumunda ise, hastalıktan arındırılmış işletmeler hakkında bilgi verildi. Umur, ari işletmelere 4 katı kadar ek buzağı desteği ve temel desteğin 3 katı kadar çiğ süt desteği sağlanacağını belirtti. Yapılan sunumların ardından personelin konu ile ilgili soruları cevaplanarak dilek ve temennileri dinlendi. Karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri hakkında istişare yapılması ile toplantı sona erdi.

Toplantı programına Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Murat Eren, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katılım sağladı.