Muğla’nın Marmaris ilçesinde personel servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Datça yolu üzeri Değirmenyanı Mezargediği mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel personeli taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile midibüs yol kenarına devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı araçlarda gerekli kontrolleri yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.