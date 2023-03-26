Çalışan personel için yeni maaş ve hak iyileştirmeleri içeren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Karaköprü Belediyesi kendisine bağlı Karbel şirketinde bulunan personel için yetkili Belediye İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve personel adına yetkilendirilen Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak tarafından atılan imzalar sonucu gerçekleştirilen sözleşmeyle işçilerin maaş ve haklarında gerekli düzenlemeler yapıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yapılan sözleşmenin hayırlı olmasını dilerken, deprem ve sel afetlerinin ardından özverili bir şekilde çalışan tüm personele teşekkürlerini ileterek, “Biz Karaköprü’yü tüm personelimizle birlikte bir aile olarak geliştirmek ve güzelleştirmek için çalışıyoruz. Bizim ilçemizde yapılanlarla ilgili vatandaşlarımızdan güzel yorumlar geliyorsa bu sahada çalışan, fedakârlık gösteren kıymetli personelimizin sayesindedir. Bu anlamda sizin hak ettiğiniz tabi ki çok daha fazlası ancak bütçemizi zorlayarak verebileceğimizin en iyisini vermek için çaba sarf ettik. Personelimizin mağdur olmasını, sıkıntı yaşamasını asla istemeyiz çünkü bir aile olarak tüm personelimizin refahını önemsiyoruz. Sözleşme taslağı tamamlandı ve imzaları atıyoruz ama ben anlaşılan ücrete yüzde 2 zam daha yapmak istiyorum çünkü siz daha iyisini hak ediyorsunuz. Yeni sözleşmemiz personelimize, kurumumuza ve ilçemize hayırlı olsun. İlçemizi kalkındırmak adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak da Başkan Baydilli’ye ve Karbel şirketinin yönetimine gösterdikleri fedakarlıklar için personel adına teşekkür ederken, zam oranı ve hakların iyileştirilmesi açısından iyi bir sözleşme yapıldığını dile getirdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Adıyaman’da temizlik faaliyeti gerçekleştirirken buldukları altınları güvenlik güçlerine teslim ederek örnek davranış sergileyen temizlik işleri personelini de tebrik ederek davranışları ve Adıyaman’da günlerce gösterdikleri özverili çabaları dolayısıyla ödüllendirdi.