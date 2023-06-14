Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. D. Nedim Sözbir, SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin ile Sosyal Güvenlik bölüm koduyla personel alımı konusunu görüştü.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin’i ziyaret ederek çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, bölgeye nitelikli sağlık hizmeti sunan Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne SGK’nın katkı artırımı ile SGK’nın KPSS tercihlerinde, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölüm koduyla personel alımı konusu özel olarak görüşüldü.

Verimli geçen ziyaret, başarı ve iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.