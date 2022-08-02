Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden bu yana Ordu’nun su ve alt yapı alanında yarınlarını garanti altına alacak yatırımlara imza atmaya devam ediyor.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile 19 ilçede alt yapıdan üst yapıya birçok projeyi hayata geçiren OSKİ, Perşembe ilçesi Efirli mahallesinde kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu ana şebeke hattı ile kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriyor.

“3 BİN 500 METRELİK HAT YENİLENDİ”

Ordu’nun 19 ilçesinde altyapı yatırımlarına hız verdiklerini ifade eden OSKİ Genel Müdürü Murat Us, geçen ay başlanan çalışmalarda önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.

Genel Müdür Murat Us, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile ilçelerimizde altyapı yatırımlarına ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsam da Perşembe ilçesi Efirli mahallesinde artan nüfus nedeniyle içme suyu sisteminde yetersiz kalması nedeniyle içme suyu sorunu yaşanmaktaydı. Bu nedenle Efirli mahallemizde içme suyu sorunlarını çözmek amacıyla geçtiğimiz ay 3 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu hattı çalışması başlatmıştık. Gelinen noktada bu çalışmalarımız ekiplerimizin yoğun gayreti ile tamamlandı. Şuan abonelerimize bağlantı çalışmalarımız devam ediyor. Bunlarda tamamlandığında Altınordu ilçesi Terzili İçme Suyu Arıtma tesisimizden gelen arıtılmış suyu Efirli Mahallesine vermiş olacağız.”

“PLAJ VE KAMP ALANI DAHA TEMİZ BİR ÇEVREYE KAVUŞUYOR”

İçme suyu çalışmasının ardından kanalizasyon hattı çalışmasına başladıklarının altını çizen OSKİ Genel Müdürü Murat Us, özellikle plaj ve kamp alanlarının yapacakları bu kanalizasyon çalışması ile daha temiz bir çevreye kavuşacağını belirtti.

Genel Müdür Murat Us, “Efirli mahallesinin sahil bandı özellikle yaz mevsiminde yoğun bir nufüs alıyor. Sahil bandından bulunan hanelerimiz ve iş yerlerimizin foseptik çukurlarında çevresel sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorunu çözmek amacıyla atık suların toplanarak Atık Su Arıtma Tesisine iletilmesi için ilk etapta 1.950 metrelik kanalizasyon hattı çalışması başladık. Şuan devam edilen çalışmalarda 200 metrelik bölüm tamamlandı. Bu çalışmalar tamamlandığında Efirli Mahallesi plaj ve kamp alanı merkezi temiz bir çevreye kavuşmuş olacak” diye konuştu.