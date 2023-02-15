Ordu’nun Perşembe ilçesinde deprem bölgeleri için başlatılan yakacak odun yardım kampanyası büyüyor. Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilk etapta 100 ton odun hazırlayıp bölgeye ulaştırmak için ekip ve vatandaşların çaba sark ettiğini söyledi.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde deprem bölgeleri için başlatılan yakacak odun yardım kampanyası büyüyor. Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilk etapta 100 ton odun hazırlayıp bölgeye ulaştırmak için ekip ve vatandaşların çaba sark ettiğini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgelere yardımlar sürüyor. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, yaptıkları yardım çağrılarının ardından bölgeye tırlar ile çeşitli gıda ve ihtiyaç malzemelerinin gönderildiğini, şuanda ise yakacak odun kampanyası başlattıklarını kaydetti.

İlk etapta 100 ton odunun hazırlanıp çuvallanarak, deprem bölgelerine ulaştırılacağını kaydeden Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, “Bu hafta içerisinde deprem bölgesine gönderecek olduğumuz yakacak odun için 54 mahallemizden duyarlı bir şekilde bizlere ulaştırmalarını önemle rica ettik. Süreç devam ederken, Perşembe Belediyemize ait personellerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız ile başlattığımız çalışmada odun kesme, parçalama ve çuvallama işlemine başlamış bulunmaktayız. Birinci etaptaki hedefimiz 100 ton hazırlayıp deprem bölgelerimize intikalini sağlamak. Odun göndererek kesme işleminde yardım eden, mahallelerimizden kesilmiş ve çuvallanmış şekilde bizlere ulaşmasını sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. 54 mahalle tek yürek ve tek bilek oldu” dedi.

Vatandaşların ve belediye ekiplerinin odun taşıma kesme ve çuvallama işlemi sürüyor.