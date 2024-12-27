Tokat’ta Perşembe Yaylası’ndaki Başçiftlik Kayak Merkezi, ziyaretçilerine eşsiz doğa manzarası ve kayak keyfini bir arada sunuyor.

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde, bin 600 rakımlı Karacaören Yaylası’ndaki Başçiftlik Kayak Merkezi, kış sporları tutkunlarını ağırlıyor. Kent merkezine 90 kilometre, Başçiftlik ilçe merkezine 8 kilometre ve menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası’na sadece 3 kilometre mesafedeki kayak merkezi, her yıl olduğu gibi bu sezon da ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor. Kar yağışının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından kayak pistinin faaliyete geçmesiyle, kayak severler bu yıl da yaylaya akın etti. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezinde, tatilciler kayak yapmanın yanı sıra kızakla da eğlenceli vakit geçiriyor. Kayak yapmaya gelenler, sadece kayak pistlerinde değil, 3 kilometre mesafedeki Perşembe Yaylası’na giderek eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkarıyor. Yeşil doğa ile karın buluştuğu bu bölge, ziyaretçilerine unutulmaz bir kış tatili deneyimi sunuyor. Kayak severler hem spor yapmanın hem de doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor. Başçiftlik Kayak Merkezi, kış sporları tutkunları ve doğa severlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.