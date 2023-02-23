Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, depremin yaşandığı ilk günden itibaren kapılarını depremzedelere açtı.

Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, depremin yaşandığı ilk günden itibaren kapılarını depremzedelere açtı.

278 Yatak kapasiteli Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli depremden hemen sonra kapılarını açarak hem depremzedelere hem de arama kurtarma ekiplerinden olan 600’den fazla kişiye ev sahipliği yapıyor. Ücretsiz bir şekilde hizmet veren Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, hem otelde konaklayan hem de kent merkezinde bulunan yaklaşık 100 bin kişiye sıcak yemek hizmeti sağlıyor.

İçerisinde barındırdığı fırınlarda günlük 40 bin adet ekmek üretimi de yapan Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde vatandaşlara duş imkanı da sağlıyor.