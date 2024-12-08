Otomobillerin her periyodik bakımında gerçekleştirilen motor yağı ve filtre değişimi dışında fren sistemine de ekstra özen gösterilmesi gerektiği uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.İSTANBUL (İGFA) - Fren diski ve balatasına verilen önem, fren hidroliği sıvısına yeterince verilmiyor.

Motul Türkiye Teknik Müdürü Ferhat Işık, "Eksilen veya ömrünü tamamlayan fren hidroliği sıvısı, tüm fren sisteminin işlevini bozarak can ve mal kaybına yol açabilecek kritik öneme sahip bir unsundur. Bu yüzden her yıl mutlaka kontrolünü ve iki yılda bir de değişimini şiddetle tavsiye ediyoruz” dedi.

Bakımlar esnasında motor yağı, filtreler, fren diski ve balatasının değişimiyle birlikte çoğu zaman fren hidroliği sıvısının kontrol edilmediğini söyleyen Işık, bazı kullanıcılarda ve servislerde fren hidroliği sıvısı eksildiğinde, üzerine ek yapılarak fren hidrolik sıvısının görevine devam ettiği veya hiç değişim yapmadan 5 yıl boyunca görevini yerine getirdiği gibi yanlış bir algı olduğunu belirterek, "Nemden, ısıdan ve basınçtan etkilenen bu sıvı kullanıma ve yıla bağlı olarak zamanla eksilebiliyor veya kimyasal özelliklerini yitiriyor. Sürücüler olarak, fren pedalında ortaya çıkan yumuşaklık veya kaputun altında bulunan motor bölümündeki haznenin üzerindeki seviye ile eksilmeyi tespit edebilirsiniz. Böyle bir durumda mutlaka değişim öneriyoruz, değişim her yıl veya iki yılda bir gerçekleştirilmeli. Aksi durumda fren sistemi işlevini yerine getiremez, ani frenlemelerde güç kaybı oluşarak trafik kazaları ortaya çıkabilir, can ve mal kaybına yol açabilir.” dedi.

Fren hidroliği değişiminde sadece üreticinin tavsiye ettiği DOT normlarına uygun ve rüştünü ispatlamış, onaylı sıvılar kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Işık, değişim esnasında kullanılacak ekipmanların eski sıvının sistem içerisinde kalmasını engellerken fren sisteminde oluşacak hava yapma durumunu da önlediğini kaydetti.