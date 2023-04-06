INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilerek üretilen Stena Periferik Akım Yönlendirici Stent Sistemi, endovasküler onarım için uygun morfolojiye sahip, yırtılmamış periferik arter olan hastaların endovasküler tedavisi için kullanılıyor.

Atardamar (arter) duvarının belli bir bölümünde meydana gelen incelme, zayıflama ya da hasar görme sebebiyle damarların genişlemesi veya balonlaşması durumuna tıpta anevrizma deniyor. Çoğunun nedenleri tam olarak bilinemese de ateroskleroz gelişiminde rolü olan sigara kullanımı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği ya da ileri yaş gibi faktörler anevrizma için de temel risk faktörlerini oluşturuyor. Anevrizma en sık vücudun ana atardamarı olan aortada görülüyor. Aorta dışında kalanlar ise genel olarak periferik anevrizmalarr ve diz arkasındaki popliteal atardamar anevrizması başta olmak üzere en sık uzuvlardaki atardamarlarda gelişiyor.

Tanı yöntemleri: Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans

Periferik anevrizmaların yüzde 70’i küçük boyutlarda görülmekte olup, hastalar herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor. Bununla beraber nabız hissi veren şişlik, kol ya da bacakta hareketle gelen ağrı gibi belirtiler uzmanlara anevrizma olabileceğini düşündürüyor. Aorta anevrizmalarındaki gibi patlama riski olmakla beraber, periferik anevrizmalar daha sık damar içinde pıhtı oluşuna bağlı damarın tıkanmasına ve büyüyüp çevre dokular üzerine bası oluşturmasına bağlı sorunlara yol açıyor. Anevrizma şüphesi varlığında ise başvurulacak tanı yöntemleri ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme. Özellikle popliteal anevrizmaların tıkanması ve bacaklarda kangrene neden olması halinde hastanın tanı konulduktan sonra tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi yöntemlerinin başında ise 10 güne kadar hastanede yatışı gerektiren ameliyat geliyor. Bunun ana alternatifi ise stentgreft yerleştirerek yapılan endovasküler tedavi yöntemleri.

INVAMED’den anevrizmaya çözüm

Endovasküler tedavilerden akım yönlendirici stent ile anevrizma tedavisi nispeten yeni ve konforlu bir yöntem. Bu bağlamda INVAMED tarafından üretilen Stena Periferik Akım Yönlendirici Stent Sistemi, çok sık örgü yapısına sahip, 5 katmanda birbirine bağlı alaşımlı tellerden oluşan kendiliğinden genişleyen bir ağ yapısına sahip. Bu sayede yerleştirildiği anevrizma bölgesine çok iyi uyum sağlayarak, anevrizma kesesine giden kan basıcını zayıflatıyor. Akış hızındaki bu azalma, kese içinde trombüs oluşumuna neden oluyor ve sonunda anevrizma küçülüyor, hatta tamamen kayboluyor.

INVAMED AR- GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen Stena Periferik Akım Yönlendirici Stent Sistemi, endovasküler onarım için uygun morfolojiye sahip, yırtılmamış periferik arter anevrizmaları (iliak, visseral, popliteal ve subklavian arterler) olan hastaların endovasküler tedavisi için kullanılıyor.

INVAMED’den yapılan açıklamaya göre Stena Periferik Akım Yönlendirici Stentler, genişlemiş uçları, periferik arterlerin duvarına uyumu destekliyor. Birbirine kenetlenen katmanları nedeniyle yüksek bükülme ve yorulma direncine ve düşük toplam gözenek yapısına sahip son derece esnek cihazlar. Örgülü yapı üzerinde endotel dokusunun oluşturulmasına izin verdiği için endotelizasyon ve entegrasyonu da gerçekleştiriyor.