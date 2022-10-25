Gökyüzü bu yılın son güneş tutulmasına sahne olurken bu anı kaçırmak istemeyen turistler gözlerini güneşten alamadı.

Gökyüzü bu yılın son güneş tutulmasına sahne olurken bu anı kaçırmak istemeyen turistler gözlerini güneşten alamadı.

Birçok ülkenin yanı sıra Türkiye’nin 81 ilinde net şekilde gözlemlenen güneş tutulmasını turistler Nevşehir’de peribacaları arasında izledi. Yerel saatle 12.40’da başlayan güneş tutulması Kapadokya bölgesine gelen turistler tarafından da takip edildi. Türkiye’den de gözlemlenebilen parçalı güneş tutulması, öğle saatlerinde Göreme Açık Hava Müzesinde bulunan turistler tarafından meraklı bekleyişin ardından gözlemlendi. Çıplak gözle güneşe bakamayan turistler, güneş gözlükleriyle güneş tutulmasını izledi. Meksika’dan gelen Fabiola Ledesma, "Kapadokya ve güneş çok ilginç. Çünkü bu tür olaylar çok yaygın olmuyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu doğa olayına Kapadokya gibi bir yerde denk gelmek muhteşem” şeklinde konuştu.

Meksikalı Turist Vianey Ramos da, "Kapadokya çok etkileyici bir yer. Ailem ve arkadaşlarımla geldik. Güneş tutulmasına da Kapadokya’da denk gelmek güzel oldu” ifadelerini kullandı. Güneş tutulmasını güneş gözlüğü ile izleyen Aysima Savur da, "Güneşin yavaş yavaş kapandığını gördüm. Şu an tam anlamıyla kapanmadı. Bu tutulma yaklaşık üç saat sürecek. Heyecanla bekliyoruz” dedi. Hırvatistan’dan gelen Matija Petrovic ise "Buradaki güneş tutulması gerçekten çok güzel. Bu doğa olayını bu doğa harikası yerde seyretmekten çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Güneş tutulmasının bugün olacağını önceden bildiklerini söyleyen Levent Gönder, “Güneş tutulmasını Kapadokya’da gözlemlemek bizim için güzel oldu. Bu güneş tutulması bu yılki son parçalı tutulma. Bu tür doğa olaylarına şahit olmak bizim için de güzel bir anı oldu” derken, arkadaşları ile birlikte Kapadokya Bölgesine gezmeye gelen Nida Tatlı da, “Çok güzel duygular içerisindeyim. İlk defa Kapadokya’ya geliyorum. Şansımızdan güneş tutulmasının olduğu güne denk geldik” ifadelerini kullandı.

Handan Oktan ise böyle bir doğa olayına tanıklık etmenin güzelliğinden bahsederek, "Böyle bir tarihi mekânda tarihi bir olaya tanıklık etmek çok güzel” dedi.