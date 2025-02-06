Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan ve milattan önce 3000’li yıllara kadar uzanan tarihiyle dikkat çeken Perge Antik Kenti, 2024 yılı itibariyle 157 bin 862 ziyaretçiyi ağırladı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılındaki ziyaretçi sayısı, 2023 yılına kıyasla küçük bir artış gösterdi. Perge Antik Kenti 2023 yılında 156 bin 28 kişi ziyaret ederken, bu sayı 2024 yıllında 157 bin 862 oldu.

Pandemi dönemi sırasında 2020 yılında sadece 37 bin 957 kişinin ziyaret ettiği antik kent, 2021 yılında yüzde yüzlük bir artışla 71 bin 290 ziyaretçiye ulaşmıştı. 2022 yılında bu sayı 140 bin 291’e, 2023 yılında ise 156 bin 28’e çıkmıştı. Perge Antik Kenti, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.