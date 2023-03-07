Beyoğlu’nda bir eğlence mekanında müşteri gibi oturan iki kadın hırsız, masadaki cep telefonu ve 150 lirayı perdeleme yöntemiyle çaldı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kuzen hırsızlar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu’nda bir eğlence mekanında müşteri gibi oturan iki kadın hırsız, masadaki cep telefonu ve 150 lirayı perdeleme yöntemiyle çaldı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kuzen hırsızlar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay 04 Mart’ta Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanında müşteri gibi oturan iki kadın hırsız bir süre sonra, masada unutulan cep telefonunu görünce harekete geçti. Montlarını giyen iki kadından biri, masanın üzerindeki 1 adet cep telefonu ile telefon kılıfı içerisinde bulunan 150 lirayı alarak cebine koydu ve hızla mekandan çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içerdeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kadınların cep telefonunu perdeleme yöntemiyle çaldıkları belirlendi. Görüntüleri detaylıca inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden H.H. isimli şahıs, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’ndeki bir otobüs durağında yakalandı. Yapılan araştırmalarda diğer şüpheli R.L. isimli şahsın H.H.’nin kuzeni olduğu ve Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi’ndeki bir suit otelde kaldığı belirlendi. Aynı gün otelde gerçekleştirilen denetimde şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalıntı cep telefonu ve para da ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan iki kadın, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.