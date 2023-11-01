İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ile birlikte kullanıma başlayan perdeler sadece evlerin mahremiyetini gizlemekle kalmazken aynı zamanda insanların zevklerini yansıtabildiği en önemli aksesuar haline geldi. Aydın’da çeyrek asırdan bu yana perdecilik yapan Atilla Yeşil, gelişen teknoloji ile birlikte perde seçiminde de tercihlerin değiştiğini belirtti. Yeşil, her sektörde olduğu gibi perde sektöründe de teknolojiyi takip ettiklerini belirterek “Hanımlar artık toz tutmayan, kolay yıkanan ve buruşmayan perdeleri tercih ediyor” dedi.

Ev dekorasyonunda önemli unsurun perdeler olduğunu ve evi gösteren en önemli ayrıntının perdelerde gizlendiğini belirten Aydın’ın çeyrek asırlık perdecisi Atilla Yeşil, yeni nesil perdelerle kadınların artık vakit ve nakit kaybını en aza indirdiğini söyledi.

Bir evde pencerenin ve pencereye asılan perdelerin evin havasından oluşturduğu ortam kadar çok önemli olduğunu belirten Yeşil, “Eskiden perde denilince sadece evin içindeki mahremiyetin gizlenmesi akla gelirdi. Ancak sistem ve dönem değişti. Artık kullanımı kolay perdeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Ev hanımları tüllerin toz tutmamasına, kolay yıkanmasına ve ütü gerektirmemesine özellikle dikkat ediyor. Çalışan vatandaşların perdelerin güzel durması dışında başka bir şeyle uğraşmak istememesi sebebiyle eski dönem perde anlayışı bitti. Herkes kullanımı kolay modelleri tercih ediyor” diyerek kadınların perde alırken sadece görüntüye değil perdenin teknolojik özelliklerine de dikkat etmesini önerdi.

“Modayı da takip etmek zorundayız”

Perdecilik mesleğinin artık çok değiştiğini sadece perde dikimi değil modayı da takip etmek zorunda kaldıklarını belirten Atilla Yeşil, “Sırf modayı takip etmek için müşterilerimize 20 yıldır eşimle birlikte hizmet veriyoruz. Eskiden bir eve gittiğimizde bir tül ve bir güneşlik için ölçü alıyorduk, şimdi rustik, ahşap ve diğer her detay için ölçü alıyoruz. Artık perdeler bir elbise gibi moda haline geldi. Bir zamanlar kilimlere dokunan mesajlar günümüzde perdelerde verilmeye başlandı. Eskiden bir daire için 1 saat uğraşırken şu anda sadece bir mutfak perdesi için bir saat uğraşır hale geldik. Evin ısıtma şeklinden, karı kocanın ve çocukların yaşına kadar her türlü ayrıntıyı dikkate alarak perde yapıyoruz” dedi.