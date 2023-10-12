Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grubun ilk maçı Elazığ Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta 2023-2024 sezonu heyecanı hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak. Sezonun açılış maçına Elazığ sahipliği yapacak. Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor ilk hafta maçında 12 Bingölspor’u 14 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da Gençlik Merkezi sentetik sahada konuk edecek. Elazığ’ın bir diğer temsilcisi Aksaray Gençlikspor ise ilk hafta maçında Bingöl ekibi Murat 2020 Gençspor ile deplasmanda karşılaşacak. 15 Ekim Pazar günü saat 13.00’te başlayacak olan maça Bingöl Şehir Stadı ev sahipliği yapacak.

BAL 11. Grup’ta ilk hafta maçlarının programı şöyle:

’’14 Ekim Cumartesi 13.00 Rüstempaşaspor - 12 Bingölspor, 13.00 Dersimspor - Yozgat Bozokspor, 13.00 Kangal Termikspor - Hacılar Erciyes Gençlik, 13.00 Hekimhan Bld. - Malatyaspor, 13.00 Murat 2020 Gençspor - Aksaray Gençlik 13.00 Develigücüspor - Erzincan Ulalarspor.’’