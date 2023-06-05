İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tiyatro Kulübü öğrencileri, İsviçreli yazar Friedrich Dürrenmatt’ın ’Yaşlı Hanımın Ziyareti’ adlı oyununu depremzede çocuklar için sahneledi.

Sanatın birleştirici ve motive edici gücünden yararlanarak iyilik köprüsü oluşturan İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) gençler, oyunu izlemeye gelen konuklardan, bilet yerine yanlarında 8-12 yaş aralığındaki çocuklar için kitap getirmelerini istedi.

Gençlerin bu örnek davranışı, kısa sürede kampüs dışına yayıldı ve İzmirliler salonu tamamen doldurdu. İEÜ Konferans Salonu’nda, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleşen etkinlikte çocuklar için 435 kitap toplandı. Bu kitaplar, deprem bölgesindeki bir okulun kütüphanesine bağışlanmak üzere Milli Eğitim yetkililerine teslim edildi.

İEÜ Sanat Koordinatörlüğü ve Tiyatro Kulübünün ortaklaşa düzenlediği tiyatro gösterisine; İEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çocuklar için hem öğretici hem de eğlendirici kitaplar getiren İEÜ’lü gençler, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

İEÜ Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu, öğrencilerin oyunu sahnelemek için profesyonel tiyatro sanatçıları Emrah Şenışık ve Gizem Karasu Mersinli ile 8 hafta çalıştığını söyledi. Kostüm konusunda da İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünün kendilerine destek sağladığını belirten Akaoğlu, “Öğrencilerimiz, tiyatronun sahnelenmesi için gerçekten büyük emek gösterdi. Tıp, mimarlık, mühendislik ve endüstriyel tasarım gibi farklı bölümlerden 50’yi aşkın öğrenci, sahnede ve sahne arkasında rol aldı. Üniversitemizde topladığımız kitaplar, deprem bölgesinde yer alan bir okulumuzun kütüphanesine bağışlanacak. Böyle bir projede yer almak, hepimizi çok mutlu etti. Aslında yaklaşık 600 kitap toplandı; ancak bunlardan 435’inin çocuklarımız için istenen yaş aralığına uygun olduğunu belirledik. Kalan diğer kitapları da İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi’ne bağışladık. Tiyatro Kulübü Başkanımız İrem Türk ve tüm öğrencilerimizi böylesine anlamlı bir etkinliğe imza attıkları için tebrik ediyorum” diye konuştu.